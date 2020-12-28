Dünyaya gönderi

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    ’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği ’nda 30 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Dernek Başkanı Gözmen, ‘2021 hedefi ta 2019’a göre en az yüzde 30 büyüme’ dedi.

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    2019'u 243 milyon dolar la kapatan Türk deri sektörü, hedef büyüttü. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin () bu yıl 5'incisini düzenlediği, 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı profesyonel iş insanının ziyaret ettiği 'Leather&Fur ı'nda 30 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün güçlenerek büyümeye devam ettiğini ifade etti. Bu yılki fuarların gerçek ticari yansımalarının 2021'de alınacağını belirten Gözmen, "Sektörümüzün genelinde kapasite oranları yükseldi. 2 ay sonrasının siparişleri hazırlanıyor. 6'ncı fuarımız 25-28 Mayıs 2021'de. Salgının sona ermesi halinde 'ya 2 binin üzerinde yabancı bekliyoruz" dedi. 2021 hedeflerinin ihracatta 2019'a göre en az yüzde 30 büyüme olduğunu anlatan Gözmen, "Fuara gelen yabancıların alım iştahı bu hedefi gerçekleştirebilecek olmamızın en büyük göstergesi. Türk deri sektörü altyapı anlamında dünyada lider konumda" diye konuştu.
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