ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.