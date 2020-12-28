Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? 2021 KÇÖ kısa çalışma ödeneği kaç TL? Kısa çalışma ücreti…

Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? 2021 KÇÖ kısa çalışma ödeneği hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Binlerce kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneklerine zam geldi. Asgari ücret zamlarının ardından birçok ücrete de zam yapıldı. Zam yapılmasının ardından vatandaşlar KÇÖ kısa çalışma ödeneklerinin ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. İşte 2021 yılı ödenekleri hakkında merak edilenler!
2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.
O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.