Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? 2021 KÇÖ kısa çalışma ödeneği kaç TL? Kısa çalışma ücreti…

Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.

O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.