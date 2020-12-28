Yeni AGİ evli, bekar ve çocuklu 2021 yılı son dakika ne kadar? İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücret tanımlama çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapıyor. Yeni asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklanacak. Yeni AGİ 2021 ne kadar olacak? 2021 AGİ fiyatları tablosu yayınlandı mı? gibi suallerin cevapları da merak mevzusu oldu. Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.
YENİ AGİ 2021 NE KADAR OLACAK?
Bekar: 268,31
Evli eşi çalışmayan: 321,97
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12
Evli eşi çalışan: 268,13
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
AGİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.
2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).