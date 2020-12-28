Yeni AGİ evli, bekar ve çocuklu 2021 yılı son dakika ne kadar? İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücret tanımlama çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapıyor. Yeni asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklanacak. Yeni AGİ 2021 ne kadar olacak? 2021 AGİ fiyatları tablosu yayınlandı mı? gibi suallerin cevapları da merak mevzusu oldu. Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.