





İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE OLACAK?

İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak.