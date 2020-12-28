2021 stajyer maaşı ne kadar oldu? Stajyerler 2021’de ne kadar alacak?

2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.

STAJYER MAAŞI HESAPLAMA!

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit ediliyor.

Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemiyor. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna tutuluyor.