2021 stajyer maaşı ne kadar oldu? Stajyerler 2021’de ne kadar alacak?

Stajyerler 2021 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. İş hayatında yer alan binlerce stajyer, asgari ücret zammının ardından 2021 stajyer maaşı sorgulaması yapıyor. Peki, stajyer maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete yapılan zam oranı belli olmuş ve 2021 yılı için belirlenen maaş 2.825 TL olarak açıklanmıştı. İşte, 2021 stajyer maaşları!
STAJYER MAAŞI 2021 NE KADAR?
3308 sayılı yasa gereği sigortaları devletçe karşılanan kendilerine de aylık olarak asgari ücretin 1/3 oranında maaş ödenen Meslek lisesi 12. sınıf işletmede beceri eğitimi alan öğrencileri stajyer maaşı almaktadırlar.
Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi satjyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.
2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.
STAJYER MAAŞI HESAPLAMA!
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit ediliyor.
Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemiyor. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna tutuluyor.