KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında ilk kez bir yenilik olarak başvuruların e-devlet üzerinden alındığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden ve 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini belirtilmişti. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtilmişti.