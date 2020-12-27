Laboratuvar Hizmetleri Supervisor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevlendirilmek üzere;

· Üniversitelerin laboratuvar teknolojileri veya sağlık işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık bölümlerinden veya 4 yıllık biyoloji, kimya, biyomedikal gibi laboratuvar işletmeciliğine uygun bölümlerden mezun olmak

· Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patolojive Genetiklaboratuvarları alanlarındaen az 3 yıl hastanelaboratuvarı tecrübesi ile operasyonel ve idari yetkinliğe sahip olmak

· Tercihen Kamu Özel İşortaklığı modeli ile çalışan Şehir Hastanelerinde görev yapmış ve bu çalışma modeli hakkında bilgi sahibi olmak

· Laboratuvar Proje Yöneticisine bağlı olarak,operasyonel hizmet devamlılığı içinde esnek çalışma saatleriyleçalışacaktır.

· Hizmet verilen tüm laboratuvar alanlarındaki operasyonel ve idari işleyişlerde sorumlu laboratuvar teknisyenlerine supervizörlük yaparak süreçler ile ilgili durumu Laboratuvar Proje Yöneticisine raporlayacaktır

· Tüm laboratuvar alanlarında sorumlu teknisyeler tarafından oluşturulmakta olan laboratuvar personel organizasyonu, görev ve sorumluluk takibini, rutin iş süreçlerindeki sorun veya alınacak aksiyonlarını, oluşan eğitim ihtiyacı takiplerini yapmak, değerlendirmeleri Proje Yöneticisine raporlamak

· İdare tarafından gelen talepler ve resmi yazışmalara konu olan durumlar ile ilgili olarak; laboratuvar içi süreçlerin analizini yaparak ve ilgili cevapların hazırlanmasında Proje Yöneticisine süreçler hakkında geri bildirim sağlamak