● KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti tahmini ne kadar olacak?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücrete yapılacak zam bu maliyeti artış oranında yükseltecek.

HÜKÜMET ASGARİ ÜCRETTE HAKEM ROLÜNDE



Sosyal medyada asgari ücreti hükümetin belirlediğine yönelik bir algı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirliyor burada 5 kişi işçi 5 kişi işveren 5 kişi de hükümet temsilcisi oluyor. Burada taraflar işçi ve işveren. İşçi alacağı ücreti işveren vereceği ücreti belirlemek için masada bulunuyor. Dolayısıyla hükümet burada taraf değil bir hakem konumunda. Parayı verecek ile alacak arasındaki uzlaşıyı sağlıyor. Asgari ücreti hükümet değil işçi ve işverenin karşılıklı görüşmesi belirliyor. Oysa toplu sözleşmede yani memurlar için yapılan görüşmelerde hükümet kamu işveren olarak taraf oluyor. Asgari ücrette ise hakem rolünde.