Bu sene ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler "KYK ilk ödeme ne zaman uyuyacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?" suallerinin yanıtını inceliyordu. Ödemeler ile alakalı açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. İşte KYK burs ve kredilerinin yatacağı tarih ve o açıklama... Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?
Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.
BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU
Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Unutmayın, her zaman yanınızdayız.
2020 2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIYOR?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK BURS VE KREDİ ZAMMI 2021
2020 yılında KYK bursu lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 550 TL, Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin 1100 TL, Doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerin ise 1600 TL alıyordu. 2021'de KYK'nın öğrencilerine ne kadar ödeyeceği ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ
2020 ___ 550 TL
2021 ___ 650 TL
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
2020 ___ 1100 TL
2021 ___ 1300 TL
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
2020 ___ 1600 TL
2021 ___ 1950 TL
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.
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KYK NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.
KİMLER KYK'DAN FAYDALANABİLİR
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.