



KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.



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KYK NEDİR?



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.