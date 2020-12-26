TÜİK'İN ÖNERİSİ 2 BİN 792 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.