Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.
Üç genel başkan, toplantıda görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendirirken, talep ve görüşlerini de konuştu.
Toplantının ardından Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.
"ASGARİ ÜCRET KESİNTİSİZ İŞÇİNİN ELİNE GEÇMELİ"
Açıklamada, işçilere aileleriyle yeterli yaşam şartlarını sağlayacak seviyede bir ücretin her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir.
Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır.
Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır."
"HÜKÜMET VE İŞVEREN, TEKLİFLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMALI"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümetin tutumunun belirleyici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır.
İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri 'insan onuruna yakışır' bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020'de ortaklaştığımız 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır."
SENDİKA AĞALARININ LÜKS ARAÇ SEVDASI
Sendika yöneticileri geçtiğimiz yıllarda bu fotoğraf karesiyle çokça eleştirilmişti.
Birinci amaçları işçilerin haklarını savunmak olan sendika yöneticilerinin işçilerin maaşlarından aldıkları aidatlarla lüks araçlara binmesi samimiyetlerini sorgulatmıştı.
SİYASİ PARTİLERİN 2021 ASGARİ ÜCRET İSTEKLERİ
CHP: 3 BİN 100 TL
İYİ PARTİ: 3 BİN TL
HDP: 4 BİN TL
SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL
GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 10 BİN LİRA
SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET İSTEĞİ
DİSK: 3 BİN 800 TL
Diğer sendikalar, asgari ücret konusunda rakam açıklamadı.
TÜİK'İN ÖNERİSİ 2 BİN 792 TL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.
SON TOPLANTI PAZARTESİ GÜNÜ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.
Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.