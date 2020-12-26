Uygun fiyatlı araç almak isteyen vatandaşlar 2020 yılının son günlerinde kampanyalardan faydalanabiliyor. Firmalar yılın son günlerine özel kampanyalar düzenliyor. Birçok firmanın 150 bin TL altına uygun fiyatlı sıfır araçları bulunuyor. Araba almak isteyen vatandaşlar da bu kampanyaları yakından takip ediyor. Bu sene cep yakan araç piyasasında vatandaşalar uzun süre otomobil fiyatlarının düşmesini beklemişti.