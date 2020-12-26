Uygun fiyatlı araç almak isteyen vatandaşlar 2020 yılının son günlerinde kampanyalardan faydalanabiliyor. Firmalar yılın son günlerine özel kampanyalar düzenliyor. Birçok firmanın 150 bin TL altına uygun fiyatlı sıfır araçları bulunuyor. Araba almak isteyen vatandaşlar da bu kampanyaları yakından takip ediyor. Bu sene cep yakan araç piyasasında vatandaşalar uzun süre otomobil fiyatlarının düşmesini beklemişti.
150 BİN TL ALTI SIFIR ARAÇLAR!
Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: 137.900 TL
Renault Clio Sport Tourer Touch 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
Renault yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
Renault Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 154.900 TL
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 123.900 TL
Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 143.900 TL
Fiat Egea Easy Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 139.400 TL
Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Elegance Tekno Paket: 154.500 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.600 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.200 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.251 TL
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL
Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 137.900
Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 155.000 TL