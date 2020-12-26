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    • Ekonomi
    • 26.12.2020 13:32
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    • 26.12.2020 13:32
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    150 bin TL altı … En modelleri! Fiat Dacia Renault ucuz sıfır araç modelleri ve fiyatları!

    En modelleri merak ediliyor. Araç almak isteyen vatandaşlar 150 bin TL altı araştırıyor. Fiat, Dacia, Renault ve diğer markaların ucuz sıfır araç modelleri arama motorlarında sorgulanıyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında bu yıl artış yaşanmıştı. Pandemiden ve uluslararası döviz piyasalarından kaynaklı gelişmeler nedeniyle araç fiyatları adeta cep yakar konuma geldi. Peki, en ucuz sıfır araç modelleri nelerdir? İşte ucuz sıfır araç modelleri ve fiyatları!

    takvim.com.tr
    150 bin TL altı ucuz otomobiller… En ucuz sıfır araç modelleri!

    Uygun fiyatlı araç almak isteyen vatandaşlar 2020 yılının son günlerinde kampanyalardan faydalanabiliyor. Firmalar yılın son günlerine özel kampanyalar düzenliyor. Birçok firmanın 150 bin TL altına uygun fiyatlı sıfır araçları bulunuyor. Araba almak isteyen vatandaşlar da bu kampanyaları yakından takip ediyor. Bu sene cep yakan araç piyasasında vatandaşalar uzun süre otomobil fiyatlarının düşmesini beklemişti.

    150 BİN TL ALTI SIFIR ARAÇLAR!

    Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: 137.900 TL

    Renault Clio Sport Tourer Touch 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL

    Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL

    Renault yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL

    Renault Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 154.900 TL

    Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 123.900 TL

    Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 143.900 TL

    Fiat Egea Easy Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL

    Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 139.400 TL

    Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Elegance Tekno Paket: 154.500 TL

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.600 TL

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.200 TL

    Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.251 TL

    Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL

    Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 137.900

    Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 155.000 TL
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    Haberler Ekonomi 150 bin TL altı ucuz otomobiller… En ucuz sıfır araç modelleri! Fiat Dacia Renault ucuz sıfır araç modelleri ve fiyatları!