18 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800'ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden Aycı, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65'ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır.

Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum."