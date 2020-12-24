Tek tek açıklandı! 2021 emekli maaş tablosu! SSK - SGK ve BAĞKUR'dan kim, ne kadar emekli maaşı alacak? Yeni yıl ile birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına zam geliyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam yüzde 7.96 olurken, maaşlarda 507 TL'ye kadar artış olabileceği tahmin ediliyor. Peki, 2021 emekli maaşı zammı ne kadar? SSK ve BAĞKUR'dan kim, ne kadar emekli maaşı alacak? 2021'de Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte, 2021 emekli maaş tablosu!
2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, net zammın belli olması için ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor.
EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanların emeklilikleri de 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklinde iki ana gruba ayrılıyor. Farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma yaptığı öğrenildi.
Yapılan çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve maaş farklılıkları giderilecek. Düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
Buna göre:
- Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
- Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
- Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
- İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam yapılabilecek.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? 2021 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU!
İNTİBAK GELİŞMELERİ
Emeklilere sevindiren gelişme. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor.
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
5 MİLYON KİŞİYE ZAM
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti.
Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.
2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.
Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerlik 27.02.1989 tarihinde yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? İ.A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.
1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? Sefer A.
25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim gün tamamlanmazsa 3600 prim gün ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. O.Y.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.09.1962 doğumluyum, 15.11.1987 tarihinde sigortaya giriş yaptım. Sigortadan 2075 günüm var. 01.06.2001 tarihinde Bağ-Kur'a geçtim. Celal
SSK kapsamındaki çalışmalarınız 01.06.2001 tarihinden önce ise ve yine bu tarihten sonra Bağ-Kur'a geçip ara vermeden devam ediyorsanız, Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliği ödeyip 54 yaş, 9000 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 9000 prim günü tamamlayınca emekli olursunuz.