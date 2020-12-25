Peş peşe açıklandı! Memur, emekli, Bağkur'lu, dul, yetim, engelli herkes için geçerli! Tamamı siliniyor! O paraları ise...



Merhabalar, Bagkur'a faiziyle birlikte 32.000TL borcum var. Ben borcumun silinmesini ve günlerimden düşmesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ayrıca sağlık ve ilaç hizmetlerinden tekrar faydalanabilmem için ne yapmam gerekiyor? – Ali Soy

Merhaba, Bağkur borçlularına ilişkin süreler 31.01.2021 tarihine kadar dondurulacaktır. 31.10.2020 Tarihi ve öncesine ilişkin borçlar silinecek, ticari faaliyeti devam edenler için 01.11.2020 tarihinden itibaren yeniden Bağkur tescili girilecektir. Bu süreyi beklemeden borçlarınızın dondurulmasını istiyorsanız aşağıdaki linkten indireceğiniz formu doldurarak 1.maddeyi işaretleyeceksiniz, kuruma teslim edebilirsiniz.