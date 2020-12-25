Peş peşe açıklandı! Memur, emekli, Bağkur'lu, dul, yetim, engelli herkes için geçerli! Tamamı siliniyor! O paraları ise...

İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor. Askerlik vazifesini yapan ve askerlikte geçirmiş oldukları belli bir sürenin ya da tamamının çalıştıkları işleri ile ilgili sigortalı geçirmiş oldukların günlere sayılması için yapılan askerlik borçlanması hesaplaması nasıl yapılır? Vatandaşların er ya da erbaş olarak silah altında bulunmaları ile Yedek Subay Okulu'nda geçirmiş oldukları sürelerin borçlandırılması yasal mevzuatlar nezdinde mümkündür. Askerlik borçlanması hesaplama işlemlerinden yararlanabilmek için askerlik vazifesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen hiç kimse askerlik borçlanmasından yararlanamamaktadır. Vatandaşların askerlik borçlanması en fazla askerlikte geçirdikleri süre kadar olabilmekte.
Yetim aylığı alıyordum işe girince kesildi 4 ay sonra işten çıktım 3 yıl geçti aradan sigortadan yararlanmak için tekrar maaşı bağlattık şimdi birikmiş aylık görünüyordu ama şimdi görünmüyor silinmiş sebebi nedir – Kübra T.
Merhaba, yetim aylıkları talep üzerine bağlanan aylıklardır. Müracaat etmediğiniz dönemlere ilişkin tutarlar iade edilmez. Birikmiş aylık tutarları sisteme hatalı olarak ödeniyor ancak çekilmiyor gibi yansıtılmış, memur da bunu düzeltmiş. Geriye dönük müracaat etmediğiniz dönemleri maalesef talep edemezsiniz.
6.1.1988 tarihinde sigortalı olarak işe başladım, 15.02.1990 tarihinde emekli sandığına tabi oldum. 22.09.2005 tarihinde emekli sandığından ayrıldım, 2015 yılından beri SSK'ya toplam 1037 gün prim ödedim. Ne zaman hangi kurumdan emekli olurum? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim. Mustafa Üstünol
Merhaba Mustafa Bey, sigortalılık statüsü hizmet listenizde bildirilen son 7 yıllık sürenin 1261 günden fazlası şeklinde hesaplanmaktadır. Sizin adınıza bildirilen son 7 yıllık hizmetlerin 1261 günden fazlası 4/c olduğundan mevcutta 4/c'ye tabi işlemleriniz yapılır. Ancak 4/a'ya tabi (SSK) ödemiş olduğunuz 1037 günü 1261 güne tamamlarsanız diğer tüm hizmetleriniz de 4/a'ya aktarılır. Böylelikle tahsis hesaplamalarınız 4/a sigortalısı olarak yapılır. 06.01.1988 tarihli sigortalılık başlangıcınıza istinaden 50 yaş 5375 prim gün şartlarına tabi olacaksınız 4/a'ya geçtiğinizde.
2008 tarihinden beri tarım Bağkur'luyum, Ocak 2021 tarihi itibariyle 4 a sigortalı işe başlayacağım,4/a kapsamında işe başladığımda tarım Bağkur'u otomatik kapanır mı? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkür ederim. – Levent K.
Merhaba, 4/A sigorta bildirimlerinde aktif olan Bağkur tescili pasif hale getirilmektedir. Ancak kurum bunu daha sonradan da tespit edebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda adınıza Bağkur prim borcu tahakkuk etmesin istiyorsanız kuruma dilekçe ile sigortalı olarak çalışmaya başladığınızdan dolayı Bağkur sigortalılığınızın durdurulmasına ilişkin dilekçe verebilirsiniz. En sağlıklı yol yazılı başvuru yoludur.
Merhabalar, Bagkur'a faiziyle birlikte 32.000TL borcum var. Ben borcumun silinmesini ve günlerimden düşmesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ayrıca sağlık ve ilaç hizmetlerinden tekrar faydalanabilmem için ne yapmam gerekiyor? – Ali Soy
Merhaba, Bağkur borçlularına ilişkin süreler 31.01.2021 tarihine kadar dondurulacaktır. 31.10.2020 Tarihi ve öncesine ilişkin borçlar silinecek, ticari faaliyeti devam edenler için 01.11.2020 tarihinden itibaren yeniden Bağkur tescili girilecektir. Bu süreyi beklemeden borçlarınızın dondurulmasını istiyorsanız aşağıdaki linkten indireceğiniz formu doldurarak 1.maddeyi işaretleyeceksiniz, kuruma teslim edebilirsiniz.
Merhaba, 04/09/1996 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. SSK da 546 günüm var. 15/11/2000 yılında devlet memuru olarak işe başladım ve toplamda 2 yıl ücretsiz doğum izni ve 1 yıl ücretsiz izin kullandım. Bu bilgiler doğrultusunda ne zaman emekli olabiliyorum. Ayrıca devlet memurlarında 20 yılı doldurduğum da görevden ayrılıp emeklilik için yaşı beklersem ikramiye alıp mi ayrılıyorum yoksa ikramiye ve maaşı yaşımda dolduğunda mi hak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. – Bahar Özlem
Merhaba, kamu görevlilerinde 20 yıl hizmet şartı mevcuttur. 15.11.2000 Tarihinde göreve başlayan biri en erken yaşı da tamamladığında 15.11.2020 tarihinde emekli olabilir. Ayrıca ücretsiz izin süreleriniz de hizmet yılından düşülmektedir. Göreve başlama tarihinize göre yaş şartınız 58'dir. Kamu görevlilerinin ikramiyeleri emekli aylıkları bağlandıktan sonra ödenmektedir.
Belediyede taşeron işçi olarak çalışmaktayım ve sağlık raporum var ve epilepsi hastasıyım malulen emekliliğe başvurmak istiyorum ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim. – Oğuzhan
Merhaba, maluliyet işlemleri ile ilgili kurumunuzun bağlı bulunduğu SGK merkezine giderek maluliyet sevki isteyebilirsiniz. SGK sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet hastanesinde farklı branşlarda hekim kontrolünden geçerek raporunuz oluşturulacaktır. %40 ve üzerinde rapor almanız durumunda malulen emekli olabilirsiniz. %40 rapor oranı tek başına malulen emekli olmanız için yeterli değildir, sigortalılık başlangıcınıza göre prim günü ve sigortalılık süresi şartları da mevcuttur.
İyi günler babamdan yetim maaşı alıyorken maaşımın düştüğünü ve sebebinin erkek kardeşimin yükseköğrenim dolayısıyla kesildiğini öğrendim sebebi kardeşimle alakam olmadığı için sistem üzerinden öğrenmek zorunda kaldım peki öğrenimi biterse otomatik olarak bana maaşım döner mi dönmezse bundan benim nasıl haberim olacak ve bu ödemeler senelik mi aylık mı ne kadar sürüyor bilgi almak istiyorum?
Merhaba, erkek kardeşiniz lise eğitimi boyunca 20, üniversite eğitimi boyunca 25 yaşına kadar babanızdan yetim aylığı alabilir. Erkek kardeşinizin yetim aylığı alıp almadığını görebileceğiniz bir sistem mevcut değildir, SGK merkezinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca kardeşiniz almayı bıraktığında size otomatik olarak artan miktar aktarılmaz, tekrardan müracaatta bulunmanız gerekecektir.
Merhaba 2001 SGK girişim var 2004 yılından buyana sürekli çalışıyorum 6100 günüm var kendim ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim? – Alican
Merhaba, 08.09.1999 sonrasında sigortalılık başlangıcı olanlar için 7000 prim günü şartı mevcuttur. 900 prim günü daha adınıza prim bildirilmesi halinde kurumdan kıdeme esas yazı alabilir, işletmenizden tazminatınızı talep ederek ayrılabilirsiniz. Eksik sürenizi askerlik borçlanması ile de tamamlayabilirsiniz.
Merhaba Ben viyanda yaşıyorum esimin e cartına kayıt olacağım Buranın hükümeti benden Türkiye'de sigortası yoktur diye bir kağıt istiyor. Ancak e devletten bakınca Durum aktif görünüyor ne yapmalıyım sigortası yoktur diye. Hakan
Merhaba, bu belgeyi e-Devlet üzerinden değil SGK merkezinden dilekçe ile talep edebilirsiniz. Yurtdışından böyle bir belgeyi yine bağlı bulunduğunuz Konsolosluk üzerinden dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği yıl sonuna kadar e-Devlette provizyon almaları için tüm kişilerin durumu aktif görünmektedir.
2011 torba kanunu ile belediyeden tüm haklarımızla milli eğitime gönderildim 10 yıldır bu kurumdayım belediyede kullandırılmayan yani bana bağlı olmaksızın kalan 250 gün senelik iznim var ben ise bu izinleri kullanmak istemiyorum çalıştığım kurum şimdi bana bu izinleri kullandırmaya zorluyor bana tebliğ etmeden izne ayırıyor bu yapılan doğrumu dur izne ayırmazlar ise kuruma cezai işlem uygulanacağını söylüyorlar.
Merhaba, kamu kurum ve kurulularında 657 sayılı kanuna tabi memurların cari yıl ile birlikte bir önceki yıla ait izinleri kullandırılır. Geçmiş yıllara ait izinler deyim yerindeyse yanmış olur. Ancak iş kanununa tabi bir çalışansanız yani 4/a'lı bu süreleriniz yanmaz. İşyerinizin bu izinleri kullandırması yasal olarak doğrudur. Örnek vermek gerekirse işyerinde geçirmiş olduğunuz iş kazasında ilk olarak izinlerinize bakılır. Yeteri kadar dinleniyor musunuz araştırılır. Yıllık izninizin kullandırılmadığının tespiti halinde işyerinize idari yaptırımlar uygulanır. 4857 Sayılı İş Kanunun 53.Maddesi gereği yıllık izin hakkından vaz geçilemeyeceği karara bağlanmıştır.
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?
Muvazzaf askerlik dışında geçen ve SGK primi ödenmeyen süreler için emeklilikte geçerli olmak üzere yükümlü tarafından yapılan sigorta primi ödemesidir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Vatandaşların er ya da erbaş olarak silah altında bulunmaları ile Yedek Subay Okulu'nda geçirmiş oldukları sürelerin borçlandırılması yasal mevzuatlar nezdinde mümkündür. Askerlik borçlanması hesaplama işlemlerinden yararlanabilmek için askerlik vazifesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen hiç kimse askerlik borçlanmasından yararlanamamaktadır. Vatandaşların askerlik borçlanması en fazla askerlikte geçirdikleri süre kadar olabilmekte.
ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?
Vatandaşların askerlik vazifesinde geçirmiş oldukları sürelerin bir kısmı ya da tamamı için sigortalıların veya bağlı oldukları hak sahiplerinin mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında olacak şekilde, kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının % 32'si üzerinden hesaplama işlemleri yapılıyor. Askerlik borçlanması hesaplaması vatandaşların talep ettikleri an itibari ile geçerli olan prim esaslarına göre düzenlenerek kazançlarının alt ve üst sınırları baz olarak hesaplanıyor. Bu hesaplama işlemi vatandaşların bizzat Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapmaları ile başlıyor. Askerlik borçlanması hesaplaması görevli memurlar tarafından en kısa süre içerisinde hesaplanarak talep sahibine bilgi veriliyor. Yapılan hesaplama aynı zamanda dijital ortama da aktarılıyor.
Borçlanma Hesaplama Formülü
Askerlik borçlanması 2018 yılı için günlük en düşük 21,64 TL, en yüksek 162,32 TL şeklindedir. Bu kapsamda 18 ay en uzun vadeden askerlik borçlanması olan bir kişi en düşük 11.685,60 TL ödemek zorundadır. Askerlik borçlanması yapacak olanların borçları, beyanda bulundukları prime esas yani günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanmaktadır. 2018 askerli borçlanması oranlarını detaylı olarak incelersek;
01.01.2018-31.12.2018 için askerlik borçlanması en az 17,568 en çok 114,92 TL' dir.
2018 bir günlük borçlanma miktarı: 2018 asgari ücret x %32 formülü ile
2018 yılında bir günlük en düşük borçlanma miktarı: 67,65 x %32 = 21,65 TL'dir.
2018 YILI EN DÜŞÜK BORÇLANMA TUTARLARI
1 günlük borçlanma 21,65 TL
30 Gün (1 Aylık Borçlanma) 649,44 TL
180 Gün (6 Aylık Borçlanma) 3.896,64 TL
360 Gün (1 Senelik Borçlanma) 7.794,00 TL
450 Gün (15 Aylık Borçlanma) 9.741,60 TL
540 Gün (18 Aylık Borçlanma) 11.691,00 TL
600 Gün (20 Aylık Borçlanma) 12.990,00 TL
2018 YILI EN YÜKSEK BORÇLANMA TUTARLARI
1 günlük borçlanma 162,36 TL
30 Gün (1 Aylık Borçlanma) 4.870,80 TL
180 Gün (6 Aylık Borçlanma) 29.224,80 TL
360 Gün (1 Yıllık Borçlanma) 58.449,60 TL
540 Gün (18 Aylık Borçlanma) 87.674,40 TL
Vatandaşların askerlik borçlanması işlemi için gerekli başvuruları yapması durumunda kendileri için belirlenen günlere karşılık gelen tutarları kendilerine tebliğ edilen tarih itibari ile 1 ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Eğer ki vatandaşlar bu tutarları bir ay içerisinde ödemezler ise aynı işlemler için yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Prim ödenmeyen günler borçlanma kapsamında değerlendirilmiyor.
Kaynak: Mert Nayır