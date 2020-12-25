CUMARTESİ AÇILIŞI YAPILACAK

Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada cumartesi günü Başkan Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılacağı toplantıda ETİ Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'nin açılışının gerçekleşeceğini söylemişti. Dönmez konuşmasında, "MTA'nın yakın dönemdeki keşiflerinden Malatya Kuluncak sahası gerek içerdiği lityum potansiyeli gerekse nadir toprak elementleriyle ülkemiz için önemli bir fırsat oluşturacak. Yine MTA'nın laboratuvar ölçeğinde yüzde 99'un üzerinde ürettiği nadir toprak elementleri ve oksitleri bu alanda koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor. Diğer taraftan, pandemi süreciyle metal fiyatlarında zaman zaman negatif yönlü dalgalanmalar olsa da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yukarı yönlü ciddi hareketleri oldu. Biz de altın üretiminde 2018'den itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

MADENCİLİKTE DİJİTAL SİSTEMLERE YATIRIM

Dönmez, salgınla birlikte otonom ve dijital sistemler ile uzaktan çalışma sisteminin madencilik sektöründe de uygulanmaya başlandığını ifade etti, 5G teknolojileri ve dijital sistem yatırımlarının dünyada artarak devam edeceğini ve nikel, bakır, kurşun ve çinko gibi metallere olan ilginin daha da artacağını söyledi.