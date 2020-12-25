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    • 25.12.2020 17:26
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    Son dakika: Merkez Başkanı 'dan flaş açıklaması

    Son dakika haberleri... Başkanı Ağbal "( hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Ağbal'dan flaş enflasyon açıklaması

    Son dakika haberleri... Başkanı Ağbal "( hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

    "Yılbaşından itibaren swap işlemlerini günlük olarak vereceğiz" diyen Ağbal, "Merkez altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar" şeklinde konuştu.

    Ağbal "Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz. Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş enflasyon açıklaması