Marketler kaçta kapanıyor? 25 Aralık BİM A101 ŞOK marketler bakkallar saat kaçta kapanacak?

25 Aralık BİM A101 ŞOK marketler bakkallar saat kaçta kapanacak? Marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin kaçta kapandığında ilişkin vatandaşlar araştırma yapıyor. Hafta sonlarında 56 saatini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Yasak öncesinde market ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar marketler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor.
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.
Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.
Marketler hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
Hafta sonu ise 10:00'da açılan marketler saat 17:00'de kapanıyorlar.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.