"2008 yılından beri, kredisinden inşaasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşan bu eseri ülkemize kazandırdık. Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğini inanıyorum."

"Başta ana muhalefet olmak üzere hele hele aşırı uç muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi için toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada. Enerji imkanları burada. Laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor."