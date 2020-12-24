1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 24 Aralık 2020 Perşembe?

Bugün altın fiyatlarında son duruma baktığımızda; bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugün ons altın bin 1.875 dolardan işleme alınıyor. Gram altın yeni güne 461 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın ise güne 755 liradan başladı. Peki, bugün altın fiyatları nasıl? İşte 24 Aralık 2020 Perşembe altın fiyatlarında son durum…