1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 24 Aralık 2020 Perşembe?

Bugün altın fiyatlarında son duruma baktığımızda; bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugün ons altın bin 1.875 dolardan işleme alınıyor. Gram altın yeni güne 461 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın ise güne 755 liradan başladı. Peki, bugün altın fiyatları nasıl? İşte 24 Aralık 2020 Perşembe altın fiyatlarında son durum…
24 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 461,03 TL
Gram altın satış: 461,40 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 748,90 TL
Çeyrek altın satış: 755,30 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.989,60 TL
Cumhuriyet altını satış: 3.009,90 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.497,10 TL
Yarım altın satış: 1.509,60 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 417,00 TL
22 ayar bilezik satış: 419,00 TL
ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
Analistler, aşının bulunma haberiyle birlikte piyasalar bir süredir rahatlamıştı. ancak hafta sonu İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığına yönelik gelen açıklamalar küresel bazda endişeleri yeniden artırdı. Virüsün mutasyon geçirmiş halinin etkisi veya mevcut aşıların bu virüs üzerindeki etkisi konusunda belirsizlikler var. Bu belirsizlikler piyasalarda rahatsızlık yaratmaya devam edebilir diyor.
Virüs gelişmeleriyle birlikte Avrupa'da uçuşlar yeniden durduruldu. Muhtemelen bazı ülkeler tam kapanmaya gidecek. Bu durum ekonomik aktiviteler üzerinde baskıya neden olacaktır. Ekonomik aktiviteler yavaşladıkça ülkeler desteklerini vermeye devam edecektir. Bu nedenle dalgalı piyasa izlemeye devam edeceğiz yorumlarında bulunuyor.