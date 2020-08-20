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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 11:17
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    • 20.08.2020 11:17
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    O özelliğiyle dünyada ilk sırada! 'ndan ülke ekonomisine dev katkı!

    Ilısu Prof. Dr. Barajı ve Hidroelektrik Santrali (), 3 ayda 750 milyon kilovatsaat üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağladı. Devlet Su İşleri () Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve HES'in ilk türbininin 19 Mayıs'ta devreye alındığı belirtildi.

    O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine dev katkı!

    Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu, bu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat üretileceği bildirildi.

    Açıklamada, Ilısu'nun 'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı olduğu, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiğini belirtti.

    Barajda 3 ay içinde 750 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlandığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

    ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2,8 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

    "Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl, barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak."

    Ilısu Barajı ve 'in, üreteceği yeşil enerjiyle daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlaması bekleniyor.

    Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra yapılması hedeflenen 'na bırakılan sularla, , Cizre, İdil ve ovalarında toplam 765 bin dekar alan modern tekniklerle sulanacak ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilebilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar liralık ilave gelir artışı sağlanacak.

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