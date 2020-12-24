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    • Ekonomi
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    • 24.12.2020 11:09
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    : Dolar düşecek mi artacak mı? Dolar bugün ne kadar? 24 Aralık Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

    Milyonlarca kişi 'nın açıklayacağı kararına odaklandı. Öte yandan koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.8 lira sınırında işlem görmeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan kurlarının gün içinde nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, bugün dolar ne kadar, 24 Aralık Perşembe günü euro ve sterlin kaç TL?

    Dolar düşecek mi artacak mı? Dolar bugün ne kadar? 24 Aralık Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

    Döviz kurlarındaki son dakika verileri Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın aralık ayı son faiz kararı 24 Aralık(bugün) 2020 tarihinde açıklanacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de böylece belirlenmiş olacak.

    Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,65 TL'den, euro 9,32 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,38 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…

    24 ARALIK 2020 DÖVİZ KURLARI

    Amerikan Doları 7,65 TL
    Euro 9,32 TL
    İngiliz Sterlini 10,38 TL
    İsviçre Frangı 8,64 TL


    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 2,04 TL
    Norveç Kronu 0,88 TL
    Danimarka Kronu 1,25 TL



    Avustralya Doları 5,80 TL
    Kanada Doları 5,96 TL
    İsveç Kronu 0,92 TL

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Dolar düşecek mi artacak mı? Dolar bugün ne kadar? 24 Aralık Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?