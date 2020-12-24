Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,65 TL'den, euro 9,32 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,38 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…

24 ARALIK 2020 DÖVİZ KURLARI

Amerikan Doları 7,65 TL

Euro 9,32 TL

İngiliz Sterlini 10,38 TL

İsviçre Frangı 8,64 TL