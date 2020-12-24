Döviz kurlarındaki son dakika verileri Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın aralık ayı son faiz kararı 24 Aralık(bugün) 2020 tarihinde açıklanacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de böylece belirlenmiş olacak.
Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,65 TL'den, euro 9,32 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,38 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…
24 ARALIK 2020 DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,65 TL
Euro 9,32 TL
İngiliz Sterlini 10,38 TL
İsviçre Frangı 8,64 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,04 TL
Norveç Kronu 0,88 TL
Danimarka Kronu 1,25 TL
Avustralya Doları 5,80 TL
Kanada Doları 5,96 TL
İsveç Kronu 0,92 TL