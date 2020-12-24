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    • Ekonomi
    • 24.12.2020 11:35
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    • 24.12.2020 11:35
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    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren nda iki yeni değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre sigorta fiyatlarında indirime gidildi, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine ise trafik sigortası satma sınırı getirildi. Sigorta şirketleri tarafından her ay uygulanan yüzde 1,5 oranındaki artış da yüzde 0,75'e düşürüldü. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haberin detayları...

    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söylemişti. Hal böyle olunca trafik sigorta fiyatları da illere göre farklılık gösteriyor. İşte en ucuz fiyatlı iller...
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lirayla yıla başlayacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1'inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7'nci basamağa doğru gidiyor. 7'nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA
    Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE
    En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak.
    SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

    En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor