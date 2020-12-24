SON DAKİKA! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Ücret artışına sınır geldi! 81 ilde değişiyor

Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.