Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayına katılarak, "Altın için piyasada ne fiyatlanıyor ve temel gelişme nedir? Altın fiyatları için bundan sonra nasıl bir seyir bekleniyor?" sorusunu yanıtladı.

"ONS ALTINDA MUTASYON HABERLERİ İLE 1900'LÜ SEVİYELER TAKİP EDİLDİ"

Altın fiyatları için piyasalarda mevcut durumda, Covid-19 mutasyon, aşı ve özellikle ABD tarafındaki teşvik gelişmelerinin fiyatlandığını ifaden Bircan, "Burada özellikle mutasyon haberleri ile beraber ons altın fiyatları tarafında 1900 dolarlı seviyelerini takip etmiştik. Bundan sonra teşvik paketine dair gelen haberlerle ve piyasada yaşanan gelişmelerle ons altın fiyatları için bir geri çekilme gördük" dedi.