İndirim fırsatı! Sadece o gün Pazar günü geçerli... Milyonları sevindiren haber geldi!





Kampanyanın tüm kesimleri kapsamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gülten, şöyle devam etti:



"Kampanya kapsamında, özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş yaşayan KOBİ ve ulusal markalarımıza, 'Stoklarınızı birlikte bitirelim' anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağlanması ve finansal olarak destek olunması amaçlanıyor. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz."