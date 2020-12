Koronadan korunmak isteyenler parayı vitamine yatırdı: Pazar yüzde 50 büyüdü

C VİTAMİNİNE TALEP ÇOK

Doğal sağlık destek ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kuran Zade Vital'in Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, bu yıl ilk çeyrekte C vitamini tablet üretimine başladıklarını, bununla birlikte C vitamini ve Sambucus üretimini aktifleştirdiklerini ifade etti. Helvacıgil, "Bu süreçte üretim kapasitemizi 3 katına çıkardık. C vitaminine talep çok" dedi.