Koronadan korunmak isteyenler parayı vitamine yatırdı: Pazar yüzde 50 büyüdü







MEYVE SUYUNUN DEĞERİ ANLAŞILDI

Bu trend sanayide de büyük bir dönüşüme neden oluyor. Besin zengileştiriciler denen, mevcut paketli gıda ürünlerine faydalı mineral ve vitaminlerin katılmasıyla satışa sunulan ürünlere de talep yükselişte. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, "Vitamin içeren, bağışıklığı güçlendiren meyve suyunun değeri, pandemi döneminde daha iyi anlaşıldı. Bu dönemde büyüme, daldaki meyveye en yakın ürün olan 'Sıkma' kategorilerinde tonaj artışı ile geldi. Tonaj bazında, 2020 yılı başından bu yana yüzde 12 büyüme elde ettik. Hane içi tüketimler arttığı için, 1 litrelik meyve suyu kategorisinde de büyüme kaydettik" diye konuştu.





