Gözler yeraltına çevrildi: 405 milyar dolarlık altın var







Son olarak 6 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 ton altın rezervinin bulunmasıyla önemli bir adım daha atılmış oldu. Güncel verilere göre, Türkiye'de 18 altın işletmesi üretim yapıyor. 4 projede yatırım aşaması devam ederken, 8 proje ise fizibilite aşamasında... Sektörün değerlendirmelerine göre, 6 bin 500 ton potansiyel altın rezervi var. Bunun şu anda bin 500 tonu çıkarılabileceği ve bunun da değerinin yaklaşık 405 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

