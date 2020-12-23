Pazartesi gününden itibaren koronavirüsün mutasyona uğradığı haberlerinin hemen sonrasında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmakta. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 azalışla 459,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 456 bin 600 lirayı, en yüksek ise 461 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 azalışla 457 bin 600,50 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?