Hükümetlerin de online hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığını ve sağlık açısından izleme yaptığını aktaran Brand, "Tüm dünyada teknoloji kullanımı sayesinde 5 ay içerisinde 5 yıllık bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de de durum bu şekilde. Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı.1,5 milyon işletmenin yeni dijital beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brand, dijital dönüşüm için işletmelerin finansmana ihtiyacı olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu: "12 milyon dolarlık finans paketi sunuyoruz. Bu sayede büyük bir fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde ekonomik toparlanma hızlanacak. Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Bunun için de onlara 360 derecelik bir program sunuyoruz. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek. Çok net bir şekilde bu yıl zor bir yıl oldu. Gelecek yılı olumlu görüyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çevrim içi dünyaya ve Türkiye'nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz."