İş arayışı içerisinde olan vatandaşlar için istihdam sağlayan müessese Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yeni iş duyuruları müessesenin web sitesinde yayınlandı. İlanlara göre 1210 kişi muhtelif kurumlara ve kuruluşlarda istihdam edilecek. Müracaat yapmak isteyenlerin en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bu kapsamda İŞKUR lise mezunu ofis memuru alımı müracaat koşulları neler? sorularının cevapları inceleniyor. Peki İŞKUR lise mezunu büro memuru alımı başvuru şartları neler? Büro memuru, şirketlerin yazışma, belge tasnifi ve arşivlemesi gibi işlemlerini yapmaktan sorumlu olan kişidir. Günümüzde rağbet gören bir meslektir.