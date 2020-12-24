Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasitesiyle önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, "Doğal gazın keşfiyle birlikte doğal gazın karaya çıkış noktası olarak kullanılabilecek aslında en optimal alan olma özelliğini koruyacak. Filyos Limanı ayrıca büyük tesislere, büyük firmalara ev sahipliği yapacakmış gibi gözüküyor. Bu bölgede de bazı değişiklikleri de getirecek. Büyük ölçekli firmaların buraya geliyor olması bir istihdam meselesini gündeme getirecek.

Firmaların ihtiyaç duyacağı iş gücünün buraya çekilmesine dair bazı politikaların gerekliliğini ifade edebiliriz burada. Zonguldak bölgesi taş kömürüyle Türkiye'nin merkezi olmuş ve pek çok kentten iş gücü çekmiş bir kent. Fakat taş kömürünün önemini yitirmesi ile şehir her geçen gün önemini kaybetti diyebiliriz. İş gücü buraya gelmedi ve göçler başladı. Ancak bunun tersine dönmesi için burası bir fırsat. Sadece Zonguldak için değil, bölge için de bu bir fırsat. Tüm şehrin, sivil toplum örgütlerinden sanayi odaları valilik ve tabii ki üniversitenin bu değişime hazırlık yapması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.