Hisse senedi nasıl alınır, satılır? Hisse senedi para kazandırır mı?





Bu şartlar altında eğer borsadan bir hisse senedi satın alınmak isteniyorsa bunun için temel yol şu şekilde olmaktadır:

Öncelikle temel borsa bilgisine ve deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgiler içerisinde temel borsa bilgisi, analizler, piyasa takibi, yatırım stratejileri ve psikolojik açıdan borsaya hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Daha sonrasında İstanbul Borsa'da olan bir aracı kurumun seçilmesi gerekmektedir. Çünkü kişiler bizzat borsadan hisse senedi alım satımı yapamazlar. Bunun için SPK tarafından yetki belgesine sahip olan aracıların işlem yapması gerekmektedir

Aracılar belirlendikten sonra vadesiz bir yatırım hesabına sahip olunması gerekmektedir. Aracı kurum bu hesap üzerinden gerekli işlemleri yapacaktır.

Aracı kurum ile yatırımcı arasından çerçeve sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme içerisindeki bilgilerin Takasbanka bildirilmesi gerekmektedir.

Aracı kurum ve yatırımcı arasındaki komisyon oranının belirlenmesi esastır.

Satın alınmak istenen hisse senedinin analizlerinin yapılması ve en doğru kararı verilmesi gerekmektedir.

Hisse senedi alım emrinin verilmesi ile birlikte alım satım işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Günümüzde bu işlemler genellikle internet üzerinden yapılmaktadır.