1858 seviyesine kadar geri çekilen ve günü de 1860 seviyesinin altında kapatan emtiada, yeni günde ise şuan için 1867 dolar civarında kısmen alım ağırlıklı işlemler görmekteyiz.

Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1875, 1877, 1881, 1888 ve 1898 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. "

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Korona virüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı.