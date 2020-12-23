Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Dünya Helal Zirvesi, Pullman İstanbul Hotel&Convention Center'da önceki gün başladı.
Bu yıl 'Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal' başlığıyla düzenlenen ve helal sektör oyuncuları ile yatırımcılarını bir araya getiren zirvede konuşan SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, "Helal sektörü standardizasyondan ayrı düşünülemez. Helal ile standardizasyonu profesyonel bir çatı altında bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi. Son 10 yılda helal sektörünün küresel bir boyuta ulaştığını kaydeden Övüt, sektörle ilgili 11 helal standardı yayımladıklarını söyledi.
Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu da helal ekonomisinin global alanda 4 trilyon dolardan fazla bir değere sahip olduğunu belirterek, helal ürünlerin öneminin global ölçekte her geçen gün arttığını ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında işbirliğini artırmalıyız" diye konuştu. Zirve bugün sona erecek.