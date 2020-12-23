Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında işbirliğini artırmalıyız" diye konuştu. Zirve bugün sona erecek.