6. Dünya Helal Zirvesi başladı

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ana paydaşlığında; "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında bu sene 6'ncısı düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 21 Aralık pazartesi günü Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, (online) Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, (online) Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Nisar Ahmad Faizi Ghoryani, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt'ün açılış konuşmalarıyla başladı. Discover Events organizatörlüğünde geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 23 Aralık tarihine kadar devam edecek. Pullman Istanbul Hotel&Convention Center'da, online ve uluslararası katılımlar ile hibrit olarak gerçekleşecek olan zirve, https://youtu.be/Q2vAYLPdwKs adresinden ve kayıt olmak şartıyla e-halalexpo.com adresi üzerinden takip edilme imkanı sunuyor.

HERKES İÇİN HELAL

Dünya Helal Zirvesi, 6'ncı yılında 15 ülkeden 60 konuşmacıyı, helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar vermek üzere ağırlıyor.

"Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında düzenlenen, E-Halal Expo 2020 ile eş zamanlı gerçekleşecek olan 6. Dünya Helal Zirvesi'nin 21 Aralık pazartesi günkü oturumlarında "Helal Pazarı ve Helal Kalite Altyapısı", "Helal Standardizasyonda Yeni Zorluklar ve Fırsatlar", "Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin İİT/SMIIC Standartları" konuları ele alındı.