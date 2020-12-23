E-sporda gelecek parlak

PARA dergisi tarafından düzenlenen '2'nci e-spor Zirvesi' online olarak gerçekleşti. Logitech'in ana sponsorluğunda gerçekleşen zirve, e-sporun paydaşlarını bir araya getirdi.

Zirvenin açılış konuşmalarını; Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, Türkiye e-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Uluslararası e-spor Federasyonu (IeSF) Genel Sekreteri Boban Totovski yaptı. Alper Afşin Özdemir, federasyon olarak temel amaçlarının e-sporda dünya çapında bir marka olmak olduğunu vurguladı. Özdemir, "İl temsilciliklerimizi hayata geçirdik. 2 yılda yaklaşık 200 tanesi kadın olmak üzere 2 bin 200'e yakın e-sporcumuzu lisansladık.

Lisanslı kulüp sayımız 11'e çıkarken, 2019 yılında 3 tane olan e-spor tesis sayımız bu yıl içerisinde 17'ye yükseldi. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Türkiye artık oyunun merkezi haline geldi. Z kuşağının eğlence anlayışı değişiyor. e-spor ülkemizde büyük bir ivme kaydetti" dedi. Öznur Atanur da "e-spor çoğunlukla genç nüfusun oluşturduğu bir alan. Türkiye'nin genç nüfusunu göz önüne aldığımızda, e-sporun ülkemizdeki geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.