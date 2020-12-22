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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 23:28
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    • 22.12.2020 23:28
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    Bankaların kredi faizleri yenilendi! 23 Aralık Akbank, Garanti, Ziraat, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları

    Bankaların çeşitli tarihler aralığında yenileniyor. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. İşte 23 Aralık Akbank, Garanti, Ziraat, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları

    takvim.com.tr
    İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni kredi faiz oranları belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. İşte bankalarda son durum

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

    GARANTİ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.49
    Konut kredisi: 1.49
    Taşıt kredisi: 1.64

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.69
    Taşıt kredisi: 1.77
    Konut kredisi: 1.65

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.35
    Konut kredisi: 1.76
    Taşıt kredisi: 1.61

    AKBANK

    Direkt kredi: 2.07
    İhtiyaç kredisi: 1.98

    Taşıt kredisi: 1.51
    Konut kredisi: 1.41

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.99
    Taşıt kredisi: 1.75
    Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

    DENİZBANK

    Mortgage kredisi: 1.52
    Taşıt kredisi: 1.59
    İhtiyaç kredisi: 2.14

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50
    Taşıt kredisi: 1.55
    Konut kredisi: 1.40

    YAPI KREDİ

    İhtiyaç kredisi: 1.74
    Konut kredisi: 1.51
    Taşıt kredisi: 1.60
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    Haberler Ekonomi Bankaların kredi faizleri yenilendi! 23 Aralık Akbank, Garanti, Ziraat, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları