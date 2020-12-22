Bankaların kredi faizleri yenilendi! 23 Aralık Akbank, Garanti, Ziraat, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları

İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni kredi faiz oranları belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. İşte bankalarda son durum

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...