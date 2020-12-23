Son zamanlarda zirveyi gören ve bilişim çağının yükselen değeri olan Bitcoin, klasik para birimlerinini tarihe gömmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin neredeyse yüzde 25'i bitcoin veya kripto para birimlerinden bazılarını alıp satıyor veya yatırım amaçlı alıp bekliyor. Bitcoin özellikle son zamanlarda küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeylere yükseliyor. Peki, Bitcoin almak güvenli midir? Bitcoin'e yatırım yapmak mantıklı mı?
Öncelikle, her yatırım aracına yatırım yaparken yapılması gerektiği gibi bilinçli bir yatırımcı olunması gerekiyor. Bunun için okumak ve araştırmalar yapmak şart. Kripto para piyasasında önlemler aldığınız sürece güvendesiniz ve en önemlisi önlem aldığınız sürece kripto para piyasası güvenilirler.
Bu piyasada kripto paranızı korumak için güvenlik önlemlerini almalı, güvenliğinizi ihmal etmemeniz gerekiyor.
BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin, dijital para birimidir. Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, daha sonra hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.
BLOKZİNCİR NEDİR?
Blokzincir teknolojisi olmadan bitcoini kullanmamız imkansızdır. Blokzincir, Dünya'nın herhangi bir yerine fikirleri ve parayı güvenli ve anonim bir şekilde transfer etmemizin yoludur. Blokzincir teknolojisi, bütün işlemleri kriptopara ağında kaydederek, banka veya ödeme sistemleri gibi üçüncü bir aracıya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Dahası, blokzincir herhangi bir işlemin silinmesine, değiştirilmesine veya tahrif edilmesine izin vermez. Bu, bloklar diye adlandırılan işlemler zincirini oluşturur.
BİTCOİN ALMAK GÜVENLİ MİDİR?
Bitcoin güvenilirliğini blockchain teknolojisine borçludur. Bu teknoloji birçok yenilikle finansal dünyaya yeni bir soluk getirmiştir.
Bitcoin üç temel ilke ile çalışır: merkeziyetsizlik, açık kaynak kod ve eşten eşe teknolojisi. Bu üç ilkeyi barındıran ve bitcoinin temelini oluşturan blockchain, bütünlükler sistemi olarak güvenliği sağlamak için matematiksel algoritmaları, şifrelemeyi ve sayıları temel alır. Yani bitcoin işlemlerinde odak noktası aracı kurumlar ve devletlerden ziyade matematiksel işlemlerdir.
Bu yeni teknolojinin güvenlik özelliklerine kısaca değinecek olursak;.
Dağıtıktır: Katılımcıların hepsi tüm şeffaflığı ile defterim tamamının bir kopyasına erişebilir.
Anonimdir: Katılımcılar anonim olarak kimliklendirilir.
Zaman Damgalıdır: İşlem zamanı bloğa kaydedilir.
Fikir birliği vardır: Bütün katılımcılar birbirlerinin kayıtlarının geçerliliğini teyit eder.
Değiştirilemez: Onaylanmış bir işlem değiştirilemez ve geri alınamaz.
Şifrelemelidir: Tüm kayıtlar tek tek şifrelenir.
BİTCOİN CÜZDANINIZ VARSA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN GÜVENLİK İPUÇLARI!
Günlük Kullanım Minik Miktarlar
Bitcoin cüzdanın cebinizde duran cüzdandan pek bir farkı yoktur. Şayet cüzdanınızda binlerce lira taşımıyorsanız, bunu Bitcoin cüzdanınız için de bu şekilde varsayabilirsiniz. Çoğunlukla bilgisayarınızda, mobil aletinizde veyahut sunucunuzda duran Bitcoin cüzdanınızda günlük harcamanızı yapmanızı sağlayacak daha az miktarlar bulundurmak mantıklı olacaktır ve diğer Bitcoin'lerinizi daha güvenli bir ortamda gizleyin.
Cüzdanınızı Yedekleyin
Güvenli bir yerde tutulursa cüzdanınızın yedeklenmesi sizi bilgisayar arızalarından ve tabii hatalardan savunabilir. Ayrı olarak cüzdanınız şifrelenirse telefon veya bilgisayarınız çalındıktan sonra cüzdanınıza hakim olmanızı sağlar.
Yazılımlarınız Sürekli Aktif Olsun
Seçenek ettiğiniz Bitcoin yazılımının son sürümünü kullanmak, ehemmiyetli istikrar ve güvenlik düzeltmelerine sahip olmanızı sağlar. Güncelleştirmeler çeşitli düzeydeki meseleleri önleyebilir, yeni ve işe fayda özellikler barındırabilir ve cüzdanınızın güvende olmasını sağlar. Bilgisayar veya telefonunuzdaki diğer tüm yazılımları da güncel tutmanız cüzdanınızın ortamını güvenli kılar.
Cüzdanınıza Kimsenin Tahmin Edemeyeceği Şifreler Koyun
Cüzdanınızı veya akıllı telefonunuzu şifrelerseniz birisi para çekmeye çalışınca önce bir şifre girmeleri gerekecektir. Bu hırsızlara karşı sizi savunabilir fakat bastığınız tuşları takip eden yazılım veya aletlerden savunamaz.
Şifrenizi Hiçbir Zaman Unutmayın
Şifrenizi asla unutmayacağınızdan emin olmalısınız, ters taktirde bakiyenizi geri dönüşümsüz kaybedersiniz. Bankanızın aksine, Bitcoin'de şifre kurtarma seçenekleri çok kısıtlıdır. Başka bir deyişle, yıllarca kullanmış olmasanız dahi şifrenizi unutmamalısınız. Şifrenizi bir kağıda yazıp çok güvenli bir yerde gizleseniz iyi olur.
Kuvvetli Bir Şifre Kullanın
Yalnızca harflerden oluşan ve manası olan kelimelerden oluşan şifreler çok zayıf kabul edilir ve kırılması çok kolaydır. Kuvvetli bir şifre, harfler, numaralar ve noktalama işaretlerinden oluşmalı ve en az 16 hane içermelidir. En kuvvetli şifreler bu amaçla üretilmiş programların yarattığı şifrelerdir. Güçlü şifreleri anımsamak kolay değildir. bu yüzden iyi ezberlenmelidir.
BİTCOİN ALMAK MANTIKLI MI? BİTCOİN'E YATIRIM YAPILIR MI?
Bitcoin dünyanın her yerinden alışverişi çok kolaylaştıran ve paranızı kontrol altına almanızı sağlayan bir para birimidir. Doğru kullanıldığında önemli bir yatırım aracı olarak kullanılır. Bitcoin alım satımı yaparken bilindik ve güvenilir siteler tercih edilirse sorun yaşamazsınız. Ayrıca bu konuda uzman isimlerin görüşlerini takip edip yatırım yapmanız daha güvenilir olacaktır.
Bitcoin işlemleri halka açık depolanır ve kalıcı bir şekilde ağda yerini alır. Yani bütün Bitcoin işlemleri ve bakiyeler herkes tarafından görüntülenebilir. Bir satın alma veya diğer durumlarda açıklanan isimler dışında sadece işlem adresleri görüleceğinden kullanıcının kimlik bilgileri gizli kalmaya devam eder. Bu, Bitcoin adreslerinin niçin yalnızca bir defa kullanılması gerektiğinin sebeplerinden birisidir. Asla unutmayın ki sağlam adımlar atarak gizliliğinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır.