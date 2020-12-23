Bitcoin almak güvenli midir? Bitcoin'e yatırım yapmak mantıklı mı?

BİTCOİN CÜZDANINIZ VARSA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN GÜVENLİK İPUÇLARI!

Günlük Kullanım Minik Miktarlar

Bitcoin cüzdanın cebinizde duran cüzdandan pek bir farkı yoktur. Şayet cüzdanınızda binlerce lira taşımıyorsanız, bunu Bitcoin cüzdanınız için de bu şekilde varsayabilirsiniz. Çoğunlukla bilgisayarınızda, mobil aletinizde veyahut sunucunuzda duran Bitcoin cüzdanınızda günlük harcamanızı yapmanızı sağlayacak daha az miktarlar bulundurmak mantıklı olacaktır ve diğer Bitcoin'lerinizi daha güvenli bir ortamda gizleyin.

Cüzdanınızı Yedekleyin

Güvenli bir yerde tutulursa cüzdanınızın yedeklenmesi sizi bilgisayar arızalarından ve tabii hatalardan savunabilir. Ayrı olarak cüzdanınız şifrelenirse telefon veya bilgisayarınız çalındıktan sonra cüzdanınıza hakim olmanızı sağlar.

Yazılımlarınız Sürekli Aktif Olsun

Seçenek ettiğiniz Bitcoin yazılımının son sürümünü kullanmak, ehemmiyetli istikrar ve güvenlik düzeltmelerine sahip olmanızı sağlar. Güncelleştirmeler çeşitli düzeydeki meseleleri önleyebilir, yeni ve işe fayda özellikler barındırabilir ve cüzdanınızın güvende olmasını sağlar. Bilgisayar veya telefonunuzdaki diğer tüm yazılımları da güncel tutmanız cüzdanınızın ortamını güvenli kılar.

Cüzdanınıza Kimsenin Tahmin Edemeyeceği Şifreler Koyun

Cüzdanınızı veya akıllı telefonunuzu şifrelerseniz birisi para çekmeye çalışınca önce bir şifre girmeleri gerekecektir. Bu hırsızlara karşı sizi savunabilir fakat bastığınız tuşları takip eden yazılım veya aletlerden savunamaz.

Şifrenizi Hiçbir Zaman Unutmayın

Şifrenizi asla unutmayacağınızdan emin olmalısınız, ters taktirde bakiyenizi geri dönüşümsüz kaybedersiniz. Bankanızın aksine, Bitcoin'de şifre kurtarma seçenekleri çok kısıtlıdır. Başka bir deyişle, yıllarca kullanmış olmasanız dahi şifrenizi unutmamalısınız. Şifrenizi bir kağıda yazıp çok güvenli bir yerde gizleseniz iyi olur.

Kuvvetli Bir Şifre Kullanın

Yalnızca harflerden oluşan ve manası olan kelimelerden oluşan şifreler çok zayıf kabul edilir ve kırılması çok kolaydır. Kuvvetli bir şifre, harfler, numaralar ve noktalama işaretlerinden oluşmalı ve en az 16 hane içermelidir. En kuvvetli şifreler bu amaçla üretilmiş programların yarattığı şifrelerdir. Güçlü şifreleri anımsamak kolay değildir. bu yüzden iyi ezberlenmelidir.