

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"2009 yılından itibaren hayatımıza giren kripto para kavramı esasında, Türkçe'de blokzinciri anlamına gelen 'blockchain' teknolojisine dayanmaktadır. Kripto paralarla ilgili her türlü işlem blokzincir sistemi üzerinden yapılmaktadır.

"Blokzincir, internet üzerinde toplanan bilgilerin veya verilerin açık bir kayıt defteri olarak tanımlanabilmektedir. Sistem en temelde şifreli bir verinin zincir halkaları ile birbirlerine bağlanması ve değiştirilemez bloklar halinde birleştirilmesine dayanmaktadır. Zincir üzerine eklenmiş verilerin değiştirilmesi ya da silinmesi neredeyse imkânsızdır.

"Bunun nedeni bir zincirdeki veride değişiklik yapılabilmesi için söz konusu zincirin en başındaki bloğa kadar gidilmesinin gerekmekte olmasıdır. Bu durum pratikte imkânsızdır. Bu özelliği sayesinde blokzincir verilerin depolanması konusunda oldukça güvenli bir sistemdir.

"Ayrıca sistem dışarıdan yapılabilecek müdahalelere de dayanıklıdır. Dışarıdan yapılabilecek bir müdahalenin başarılı olabilmesi için sistemde bulunan blokların en az %51'inin aynı anda değiştirilmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde bu işlemin yapılabilmesi teorik olarak mümkün görünse de bu denli büyük bir işlem hacmini gerçekleştirebilecek bir bilgisayar kapasitesi bulunmamaktadır.

"Blokzincir teknolojisinin en büyük özelliği merkezi olmayan bir doğrulama sistemine sahip olmasıdır. Bu açıdan dijital dönüşümün yaşandığı en etkili alanlardan biri olarak gösterilmektedir.