Bitcoin için 1 trilyon dolarlık tahmin! 2021'de bu rakamı görecek

Hafta içi tarihinde ilk kez 20 bin dolarlık psikolojik sınırı aşan Bitcoin dün gece de 24 bin doların üzerini test etti. Bu sabah itibarıyla ise 23 bin 500 dolara geriledi.

Bitcoin 2020 yılınının sonuna yaklaşılırken, yıl genelinde yatırımcısına dolar bazında yüzde 223 kazandırdı. Bu hızlı yükseliş kripto para yatırımcılarına 2017'yi hatırlattı. 2017'ye 1000 dolar civarında başlayan Bitcoin, o sene aralık ayında 19 bin 800 dolara yükselmişti. Ancak bu hızlı çıkışın ardından 20 bin dolarlık seviye kırılamayınca büyük bir satış dalgası geldi.