Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el araç modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault firmalarının en uygun 2. el otomobillerini araştırdık. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç fiyatları görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza attı. Yeni araç satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz araç modellerinin peşine düşmeye başladı. Bizde sizler için 70 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini bir araya getirdik. İşte merak edilen liste…
SAHİBİNDEN 70 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ
2004 – 2006 model Opel Astra
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken 10 kural!
1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.
KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN
2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.
FİYATI İYİCE ARAŞTIRIN
3- Her malın bir satın alma ve satma fiyatı vardır, birde her malın kendi sahibine göre fiyatı. Bizi en çok sıkan
aracın piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılması oluyor. Bu yüzden satın almak istediğiniz marka model otomobili,
birden fazla yerden araştırıp, fiyat analizi yapın.
SATICIYI ARAMAKTAN KORKMAYIN
4-Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.
GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.
TRAMER SORGULAMASINI YAPIN
6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.
TEST SÜRÜŞÜ YAPIN
7- Almak istediğiniz ikinci el otomobili kullanmaktan çekinmeyin hatta ısrarla kullanmak istediğiniz belirtin.
Satıcının da yanınızda olması koşuluyla test sürüşüne çıkın. Aracı kullanırken size garip gelen hususları araç sahibine,
ya da ustanıza söyleyin.
EKSPERTİZ RAPORU SORUN, YOKSA EKSPERTİZ YAPTIRIN
8- Belirli bir ücret karşılığında satın almak istediğiniz otomobili kesinlikle ya bir ustaya ya da bir ekspertiz şirketine gösterin. Bu detay sizin hayatınızı kurtaracak en önemli detaylardan biridir, bunu unutmayın!
SİGORTA ŞİRKETİNE SORGULAMA YAPTIRIN
9- Aracı artık almaya karar verdiyseniz sigorta şirketinizle kesinlikle iletişime geçin. Bu herhangi bir sigorta şirketi de olabilir. Otomobilin geçmişini en doğru biçimde sigorta şirketlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu durumla birlikte zorunlu trafik sigortasının ve kaskonun da fiyatını öğrenmiş olursunuz.
PAZARLIK YAPIN
10- Pazarlık hayatımızın her noktasında var olmuş bir kavramdır. Bu yüzden otomobil satın alırken pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Makul bir pazarlık payı belirleyin kendinize ben mesela bu payı aracın fiyatının yüzde 10'u olarak belirledim. 20 bin TL'lik bir otomobil almak istediğimde 2000 TL'lik pazarlık yapmaya çalışıyorum.