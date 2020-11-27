SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor
Son dakika: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor? 7-8 milyon çalışanı direkt tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Peki asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de bu soruların cevabını verdi. İşte Erdem'in anlattıkları
27.11.2020 16:38
- Son Güncelleme: 27.11.2020 16:55
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