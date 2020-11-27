Haberler Galeri Ekonomi SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

Son dakika: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor? 7-8 milyon çalışanı direkt tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Peki asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de bu soruların cevabını verdi. İşte Erdem'in anlattıkları

27.11.2020 16:38 - Son Güncelleme: 27.11.2020 16:55
SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

Asgari ücret aslında 7-8 milyon çalışanın maaşını direkt ilgilendirdiği gibi aslında 80 milyon vatandaşı da ilgilendiren bir gösterge rakamı.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

Niçin bunu söylüyorum? 7 milyon çalışan direkt asgari ücretten maaş alırken 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimini ilgilendiriyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

İşverenlerin prim ödemelerini ilgilendiriyor. İş göremezlik rakamları yine asgari ücret parametre alınarak hesaplanıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

Bağ-kur'luların ödediği isteğe bağlı sigorta primleri yine buradan ödeniyor. Dolayısıyla asgari ücret; bir maaştan çok birçok rakamı etkileyen bir parametre.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? Asgari ücrette kim ne kadar zam istiyor

Asgari ücret için 15 kişilik bir komisyon toplanıyor. İlk toplantı da 4 Aralık'ta yapılacak.

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