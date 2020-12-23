Ancak aşının etkisi ile iş yerlerinin açılması ile birikmiş borçların yapılandırılması esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Bu arada yapılandırmanın başarıya ulaşması için esnafımız, yapılandırılan borçlar için asgari 6 ay ödemesiz dönem olmasını bekliyor. Ayrıca yapılandırma süresi de 36 ay yerine 60 aya bölünürse esnaf için daha ödenebilir bir hal alır. Bu nedenle yapılandırma kanunu TBMM'de tekrar görüşülmeli ve ödeme süresi revize edilmeli. Böyle olursa esnafın üzerindeki yük gerçekten azalmış olacaktır" dedi.