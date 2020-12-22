Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|535,80
|487,10
|10,00
|Çelebi
|141,30
|130,00
|8,69
|Borusan Mannesmann
|27,36
|25,30
|8,14
|Özak GMYO
|5,28
|4,96
|6,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,64
|13,82
|5,93
|TAV Havalimanları
|21,10
|20,06
|5,18
|Pegasus
|72,00
|68,55
|5,03
|Logo Yazılım
|127,90
|122,20
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|9,96
|9,53
|4,51
|GSD Holding
|2,44
|2,34
|4,27
|Ereğli Demir Çelik
|13,91
|13,40
|3,81
|Netaş Telekomünikasyon
|23,04
|22,20
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|48,74
|46,98
|3,75
|Türk Hava Yolları
|12,61
|12,22
|3,19
|İndeks Bilgisayar
|17,27
|16,75
|3,10
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,93
|2,80
|Alarko GMYO
|21,16
|20,60
|2,72
|Doğan Holding
|3,14
|3,06
|2,61
|Net Holding
|3,55
|3,46
|2,60
|İş GMYO
|2,39
|2,33
|2,58
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|1,27
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,68
|1,67
|4,21
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,80
|-0,53
|İş Girişim
|19,00
|1,99
|400,00
|İş GMYO
|2,39
|2,58
|35,80
|İş Y. Men. Değ.
|16,11
|1,32
|300,07
|İş Yat. Ort.
|3,30
|0,92
|104,80
|İşbir Holding
|2.930,00
|7,33
|581,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|0,85
|90,32
|İttifak Holding
|2,36
|1,72
|81,00
|İz Hayvancılık Tarım
|18,30
|2,29
|599,41
|İzmir Demir Çelik
|10,88
|2,35
|32,84
|İzmir Fırça
|5,08
|-0,20
|182,22
|Jantsa Jant Sanayi
|293,20
|-0,64
|451,25
|Kafein Yazılım
|22,32
|7,51
|100,97
|Kaplamin
|30,00
|2,74
|440,54
|Kardemir (A)
|5,71
|1,60
|115,47
|Kardemir (B)
|5,07
|2,22
|92,05
|Kardemir (D)
|5,27
|1,93
|98,12
|Karel Elektronik
|20,10
|2,50
|38,33
|Karsan Otomotiv
|3,18
|1,60
|101,27
|Karsu Tekstil
|6,88
|0,44
|112,35
|Kartonsan
|2.610,70
|-3,53
|575,75
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|1,63
|104,10
|Kent Gıda
|374,50
|-1,71
|1512,73
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|-0,89
|104,91
|Kervan Gıda
|13,57
|1,27
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|4,13
|129,09
|Kiler GMYO
|2,62
|2,75
|145,09
|Klimasan Klima
|16,96
|0,95
|-20,05
|Koç Holding
|19,60
|1,08
|-2,04
|Konfrut Gıda
|16,01
|0,38
|104,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,96
|0,34
|Konya Çimento
|1.236,50
|1,02
|355,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,21
|1,40
|19,61
|Koza Altın
|80,20
|-0,62
|8,31
|Koza Madencilik
|14,14
|0,00
|40,98
|Körfez GMYO
|6,20
|-0,48
|159,41
|Kristal Kola
|3,53
|4,44
|133,77
|Kron Telekomünikasyon
|27,80
|2,96
|118,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,10
|0,07
|496,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|0,43
|107,79
|Kütahya Porselen
|45,30
|1,80
|584,29
|Lider Faktoring
|3,18
|0,63
|73,30
|Link Bilgisayar
|56,30
|4,65
|212,97
|Logo Yazılım
|127,90
|4,66
|110,36
|Lokman Hekim Sağlık
|10,78
|-1,37
|87,95
|Lüks Kadife
|26,00
|-0,69
|200,93
|Makina Takım
|2,91
|0,69
|54,79
|Marka Yatırım Holding
|6,88
|0,58
|483,05
|Marmaris Altınyunus
|99,00
|2,59
|39,44
|Marshall
|303,00
|0,66
|537,36
|Martı GMYO
|2,81
|2,18
|178,22
|Martı Otel
|2,10
|1,94
|130,77
|Mavi Giyim
|52,90
|1,73
|-8,64
|Mazhar Zorlu Holding
|23,00
|2,22
|90,24
|Mega Polietilen
|8,21
|-1,68
|830,13
|Menderes Tekstil
|3,09
|0,98
|135,88
|Merit Turizm
|72,00
|-4,00
|270,37
|Merko Gıda
|9,00
|0,56
|771,65
|Metemtur Otelcilik
|16,74
|4,30
|840,45
|Metro Holding
|2,10
|2,44
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|1,74
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|0,84
|-53,72
|Migros Ticaret
|41,14
|0,73
|69,86
|Milpa
|4,55
|1,56
|107,76
|Mistral GMYO
|4,01
|-5,87
|113,68
|MLP Sağlık
|18,91
|0,27
|18,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,70
|8,99
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,02
|0,43
|69,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,60
|3,72
|172,01
|Net Holding
|3,55
|2,60
|36,54
|Netaş Telekom.
|23,04
|3,78
|76,42
|Niğbaş Niğde Beton
|68,25
|5,81
|1000,81
|Nuh Çimento
|48,86
|2,30
|344,79
|Nurol GMYO
|7,30
|0,00
|104,48
|Odaş Elektrik
|4,12
|0,24
|184,98
|Olmuksan-IP
|10,30
|0,39
|302,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,24
|1,12
|45,97
|Orma Orman Mahsulleri
|11,80
|0,00
|327,54
|Osmanlı Menkul
|23,80
|1,71
|470,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,93
|1,55
|133,93
|Otokar
|282,30
|-1,36
|91,99
|Oyak Çimento
|8,17
|1,24
|48,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|0,48
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,00
|57,02
|Özak GMYO
|5,28
|6,45
|105,45
|Özbal Çelik Boru
|6,64
|2,95
|311,95
|Özderici GMYO
|2,27
|0,89
|44,59
|Özerden Plastik
|7,64
|3,52
|235,09
|Pamukova Elektrik
|18,81
|-10,00
|1369,53
|Panora GMYO
|6,36
|1,76
|13,54
|Papilon Savunma
|20,78
|2,57
|169,65
|Park Elek.Madencilik
|5,01
|1,01
|64,26
|Parsan
|22,40
|2,56
|32,23
|Pegasus
|72,00
|5,03
|-16,67
|Peker GMYO
|2,83
|3,66
|212,93
|Penguen Gıda
|5,12
|-1,73
|459,32
|Pera GMYO
|2,26
|1,35
|140,43
|Pergamon Dış Ticaret
|16,03
|0,82
|107,17
|Petkim
|4,85
|2,32
|52,76
|Petrokent Turizm
|989,50
|9,99
|672,44
|Pınar Et Ve Un
|23,50
|0,17
|158,54
|Pınar Su
|7,19
|-0,69
|209,91
|Pınar Süt
|21,28
|0,19
|68,76
|Plastikkart
|11,90
|0,93
|28,37
|Polisan Holding
|3,94
|1,29
|30,57
|Politeknik Metal
|332,50
|2,31
|337,08
|Prizma Press Matbaacılık
|5,81
|4,68
|35,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,10
|4,37
|0,00
|QNB Finansbank
|71,30
|3,41
|90,13
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|1,11
|73,37
|Ray Sigorta
|16,68
|-7,44
|387,72
|Reysaş GMYO
|5,37
|1,90
|16,99
|Reysaş Lojistik
|8,80
|1,73
|100,91
|Rhea Girişim
|4,04
|4,12
|239,50
|Rodrigo Tekstil
|14,71
|-3,10
|712,71
|Royal Halı
|4,68
|9,86
|241,61
|RTA Laboratuvarları
|35,04
|-4,00
|1410,34
|Sabancı Holding
|10,45
|0,77
|14,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,53
|-2,64
|474,77
|Sanel Mühendislik
|3,54
|0,00
|20,65
|Sanifoam Sünger
|13,00
|0,00
|160,00
|Sanko Pazarlama
|8,95
|-1,10
|22,84
|Saray Matbaacılık
|8,13
|0,25
|528,88
|Sarkuysan
|8,99
|5,02
|182,93
|Sasa Polyester
|19,21
|1,91
|148,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,99
|1,27
|256,70
|Sekuro Plastik
|12,89
|-0,39
|140,49
|Selçuk Ecza Deposu
|15,13
|-4,24
|153,65
|Selçuk Gıda
|4,73
|0,64
|338,89
|Senkron Güvenlik
|13,50
|9,93
|394,51
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|0,00
|900,00
|Servet GMYO
|73,80
|4,16
|768,24
|Seyitler Kimya
|30,00
|0,00
|341,83
|Silverline Endüstri
|8,17
|3,42
|278,24
|Sinpaş GMYO
|3,91
|0,51
|237,07
|Smartiks Yazılım
|9,99
|9,90
|1,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|-0,25
|523,99
|Söktaş
|5,23
|0,58
|207,55
|Sönmez Filament
|59,95
|0,17
|1128,48
|Sönmez Pamuklu
|26,48
|-1,49
|438,21
|Sumaş Suni Tahta
|36,10
|0,00
|267,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,03
|6,91
|26,15
|Şekerbank
|1,42
|0,71
|30,24
|Şişe Cam
|7,11
|1,14
|39,68
|Şok Marketler
|12,09
|0,67
|12,36
|T. Halk Bankası
|5,43
|0,74
|-8,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,44
|1,69
|38,14
|T.S.K.B.
|1,88
|-1,05
|55,37
|T.Tuborg
|18,10
|-0,77
|52,10
|Taç Tarım Ürünleri
|10,95
|0,00
|250,96
|Tat Gıda
|10,65
|-0,09
|75,06
|TAV Havalimanları
|21,10
|5,18
|-22,32
|Taze Kuru Gıda
|218,00
|-0,68
|2911,05
|Tek-Art Turizm
|1,93
|0,52
|53,17
|Tekfen Holding
|15,73
|1,68
|-13,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,60
|0,61
|176,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,54
|1,84
|101,92
|TGS Dış Ticaret
|9,05
|0,89
|93,79
|Tofaş Oto. Fab.
|31,08
|2,10
|33,38
|Torunlar GMYO
|4,04
|2,80
|46,91
|Trabzon Liman
|33,68
|6,51
|221,56
|Trabzonspor Sportif
|4,39
|0,46
|104,19
|Trend GMYO
|13,31
|0,08
|505,00
|TSKB GMYO
|5,41
|-2,52
|466,50
|Tuğçelik
|7,61
|1,20
|92,66
|Tukaş
|11,27
|4,26
|-8,74
|Turcas Petrol
|4,99
|0,81
|86,89
|Turkcell
|15,76
|1,29
|16,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,64
|5,93
|128,39
|Tüpraş
|105,00
|0,96
|-17,19
|Türk Hava Yolları
|12,61
|3,19
|-12,79
|Türk Prysmian Kablo
|11,50
|0,97
|345,65
|Türk Telekom
|8,33
|1,22
|15,45
|Türk Traktör
|161,30
|2,22
|204,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,85
|4,27
|109,17
|Türkiye Sigorta
|6,24
|1,63
|186,53
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-1,33
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|0,25
|330,32
|Ulusoy Elektrik
|50,20
|1,05
|88,72
|Ulusoy Un Sanayi
|11,26
|-0,62
|194,76
|Umpaş Holding
|1,78
|-8,72
|187,10
|Uşak Seramik
|2,28
|1,33
|87,89
|Utopya Turizm
|31,00
|1,11
|530,08
|Uzertaş Boya
|52,90
|4,86
|2282,88
|Ülker Bisküvi
|21,70
|0,74
|-2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,11
|1,73
|94,10
|Vakıf GMYO
|3,73
|0,54
|115,48
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|0,13
|317,32
|Vakıflar Bankası
|4,61
|1,32
|-16,33
|Vakko Tekstil
|6,22
|1,30
|37,00
|Vanet Gıda
|7,43
|-2,37
|419,58
|Verusa Holding
|40,40
|-1,37
|117,78
|Verusaturk Girisim
|10,73
|5,61
|104,04
|Vestel
|20,70
|1,57
|64,03
|Vestel Beyaz Eşya
|36,42
|3,94
|72,62
|Viking Kağıt
|6,42
|0,47
|243,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,34
|1,17
|79,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|2,34
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|45,00
|1,81
|619,30
|Yataş
|13,43
|1,44
|84,96
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,76
|-0,27
|133,54
|Yeni Gimat GMYO
|12,33
|0,33
|3,00
|Yeşil GMYO
|1,36
|3,82
|112,50
|Yeşil Yapı
|1,76
|6,67
|166,67
|Yeşil Yatırım Holding
|80,50
|2,68
|616,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.900,00
|-6,95
|405,94
|Yonga Mobilya
|29,26
|0,00
|216,92
|Yükselen Çelik
|6,81
|2,10
|122,19
|Yünsa
|13,87
|1,39
|37,77
|Zorlu Enerji