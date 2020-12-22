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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 10:19
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    • 22.12.2020 10:19
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    'da 'mutasyon çöküşü' sonrası son durum! | 22 Aralık Salı güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

    Son dakika haberi... Dün koronavirüsün İngiltere'de mutasyon geçirdiği haberleri büyük endişe yarattı. Mutasyon haberlerinin ardından açılışta 1, 393.79 puan kaydetti. Salı gününe ise yüzde 0.66 artışla 1,393.57 puanda başladı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar tarafından 22 Aralık Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? soruları gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...

    Borsa İstanbul yükselişle başladı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 1.393,57 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.393,57 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile ulaştırma oldu.

    Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.384,43 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da 'mutasyon çöküşü' sonrası son durum! | 22 Aralık Salı Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?