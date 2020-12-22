Son dakika haberi... Dün İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleri sonrası altın fiyatları küresel piyasalarda yükselişe geçti. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 462,70 liradan işlem gördü. Bu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Peki, bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? 22 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

GRAM ALTIN FİYATI

461,55

463,79

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

462,60

462,71