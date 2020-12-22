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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 09:40
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    • 22.12.2020 09:40
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    son dakika! 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 2020 Salı?

    son dakika! Dün İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleri sonrası küresel piyasalarda yükselişe geçti. Dün kapanışta İstanbul 'da 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 462,70 liradan işlem gördü. Bu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, çeyrek ve hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Peki, bugün Kapalıçarşı’da altın ne kadar oldu? altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

    Altın fiyatları son dakika! 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

    Son dakika haberi... Dün İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleri sonrası altın fiyatları küresel piyasalarda yükselişe geçti. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 462,70 liradan işlem gördü. Bu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Peki, bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? 22 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

    GRAM ALTIN FİYATI

    461,55

    463,79

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    462,60

    462,71

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.880,41

    1.880,94

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    740,16

    756,53

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.475,69

    1.513,05

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.960,63

    3.016,85

    ATA ALTIN FİYATI

    3.064,76

    3.145,75
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 22 Aralık 2020 Salı?