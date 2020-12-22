TÜİK açıkladı! 2021 asgari ücret önerisi ne kadar? Asgari ücret son dakika gelişmesi kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret miktarının ne kadar olacağına ilişkin en önemli açıklama geldi. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ne kadar olduğu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 2021 asgari ücret önerisi ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, asgari ücret son dakika haberi 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.