BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ile bugünden itibaren satışa sunulan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Pasta Milan Çikolatalı Mozaik Pasta, Milka Çilekli Cheescake Dolgulu Çikolata ve Crema Bianca Sütlü Badem Kreması ürünleri ön planda. İşte BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ürünleri
BİM 22 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Söke Un
• 10 kg
PınarYarım Yağlı Süzme Peynir
• 1 kg
PınarÇubuk Dil Peyniri
• 20 g
MeganetBulaşık Makinesi Tableti
• 90 tablet
• 0,28 tablet fiyatı
DaphneSütlü-Bitter Kuvertür Çikolata
• 200 g
Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Gofret
• 4x26 g
ÜlkerOneo Karma Koli Dolgulu Sakız
• 34 g
Hanuta RiegelÇikolata Kaplı Bisküvili Bar
• 34,5 g
KeremÇilekli Labne
• 200 g
EkerÇikolatalı/ Muzlu Puding
• 65 g
KiriSürülebilir Taze Peynir
• 150 g
PolonezPiliç Füme
• 60 g
PolonezKarabiberli Hindi Füme
• 60 g
Polonez
Karabiberli Hindi Füme