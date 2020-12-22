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    • Ekonomi
    • 22.12.2020 18:46
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    • 22.12.2020 18:46
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    nda fırsatlar başladı! 'de bu hafta hangi indirimler var?

    nda fırsatlar bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. 'de bu hafta Meganet Bulaşık Makinesi Tableti, Polonez Karabiberli Dana Et Füme, Taraklı Biberli/Otlu/İsli Çerkez Peyniri, Tariş Kuru İncir, Pasta Milan Çikolatalı Mozaik Pasta ve ürünleri Buono Portakal Parçacıklı Bademli Bitter Belçika Çikolatası dikkatleri daha şimdiden üzerine çekti. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte ürünlerin listesi

    takvim.com.tr
    BİM 22 Aralık aktüel kataloğunda fırsatlar başladı!

    BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ile bugünden itibaren satışa sunulan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Pasta Milan Çikolatalı Mozaik Pasta, Milka Çilekli Cheescake Dolgulu Çikolata ve Crema Bianca Sütlü Badem Kreması ürünleri ön planda. İşte BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 22 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Söke Un
    • 10 kg

    PınarYarım Yağlı Süzme Peynir
    • 1 kg

    PınarÇubuk Dil Peyniri
    • 20 g

    MeganetBulaşık Makinesi Tableti
    • 90 tablet
    • 0,28 tablet fiyatı

    DaphneSütlü-Bitter Kuvertür Çikolata
    • 200 g

    Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Gofret
    • 4x26 g

    ÜlkerOneo Karma Koli Dolgulu Sakız
    • 34 g

    Hanuta RiegelÇikolata Kaplı Bisküvili Bar
    • 34,5 g

    KeremÇilekli Labne
    • 200 g

    EkerÇikolatalı/ Muzlu Puding
    • 65 g

    KiriSürülebilir Taze Peynir
    • 150 g

    PolonezPiliç Füme
    • 60 g

    PolonezKarabiberli Hindi Füme
    • 60 g

    Polonez
    Karabiberli Hindi Füme
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    Haberler Ekonomi BİM 22 Aralık aktüel kataloğunda fırsatlar başladı! BİM'de bu hafta hangi indirimler var?