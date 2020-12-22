BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ile bugünden itibaren satışa sunulan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Pasta Milan Çikolatalı Mozaik Pasta, Milka Çilekli Cheescake Dolgulu Çikolata ve Crema Bianca Sütlü Badem Kreması ürünleri ön planda. İşte BİM 22 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

BİM 22 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Söke Un

• 10 kg