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    • 22.12.2020 18:25
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    'dan yeni rekor! | BIST 100 son durum! Arttı mı azaldı mı?

    Son dakika haberi... 'dan yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak 'ı 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.

    AA
    Borsa İstanbul'dan yeni rekor!

    Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak 22 Aralık'ı 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.

    İŞLEM HACMİ 28,2 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile orman, kağıt, basım oldu.

    REKOR SEVİYE
    BIST 100 endeksi, 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

    KONUT SATIŞINDAKİ VERİLER
    Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'dan yeni rekor! | 22 Aralık BIST 100 son durum! Arttı mı azaldı mı?