Koronavirüsün Birleşik Krallık'ta mutasyona uğradığı haberleri sonrası altın fiyatları hareketlendi. Küresel piyasalarda dün altının Ons fiyatı ise 1.900 doları aşmıştı. Dün, altının ons fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 461,1 liradan tamamladı. Bugün altının ons fiyatı 1870 - 1880 dolar aralığında yatay hareketlerini sürdürürken, gümüş de benzer bir gelişme gösterdi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 461,20 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?